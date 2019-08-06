РИАМО – 6 авг. В систему-112 Московской области поступило порядка 70 тысяч СМС-обращений с начала 2019 года, это почти на 5 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Подмосковья Дмитрия Пестова.

«СМС-сообщения являются одним из наиболее востребованных способов вызова экстренных служб в системе-112 Московской области. По статистике, чаще всего посредством СМС пользователи вызывают скорую медицинскую помощь и полицию», – отмечается в сообщении.

Для вызова экстренных служб на территории региона теперь достаточно просто направить СМС на номер «112».

СМС-сообщение примут операторы центров обработки вызовов системы-112, затем информация будет перенаправлена в необходимые экстренные оперативные службы по месту нахождения заявителя.

При необходимости оператор системы-112 перезвонит заявителю и уточнит информацию для организации реагирования.

«Если заявитель по той или иной причине не может рассказать о проблеме по телефону, оператор будет отвечать также СМС-сообщением», – дополняется в материале.

Московская область стала первым регионом России, где была реализована возможность вызова экстренных служб с помощью СМС-сообщений. Воспользоваться данной функцией на территории Подмосковья могут абоненты всех федеральных мобильных операторов.