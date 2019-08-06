РИАМО - 6 авг. На время отмены части аэроэкспрессов, курсирующих между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево», 10 и 11 августа запустят компенсационные автобусы, которые будут отправляться в воздушную гавань от площади Тверская Застава, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресса».

Добраться от Белорусского вокзала до аэропорта «Шереметьево» и обратно можно будет на автобусах. Стоимость проезда составит 300 рублей. Маршрут автобусов пройдет по платной трассе без промежуточных остановок, путь займет около 40 минут.

«Изменения в расписании произойдут с 7 по 16 августа. Некоторые рейсы будут отменены, часть поездов проследует по измененному графику. Наиболее существенные изменения в расписании аэроэкспрессов произойдут с 11:30 10 августа до 15:00 11 августа», — говорится в сообщении.

В этот промежуток поезда «Аэроэкспресс» на Шереметьевском направлении будут курсировать в соответствии с графиком, который можно посмотреть на сайте компании-перевозчика.

Все остальные рейсы в период с 11:30 (из Шереметьево) и с 12:00 (с Белорусского вокзала) 10 августа до 15:00 11 августа будут отменены.

Автобусы будут курсировать в обе стороны с 11:40 до 22:00 с интервалом 10 минут в субботу 10 августа. В воскресенье 11 августа автобусы начнут ходить в 5:30 с интервалом в 20 минут, а с 7:10 до 14:40 каждые 10 минут.

Отправление автобусов в сторону аэропорта Шереметьево будет осуществляться от площади Тверская Застава перед зданием Белорусского вокзала, прибытие в Шереметьево – терминал F, зона вылета.

Место посадки в автобус из аэропорта в сторону Москвы будет отмечено указателями и будет находиться за зданием терминала «Аэроэкспресс». Прибытие на Белорусский вокзал произойдет также на площадь Тверская Застава перед зданием вокзала.

Для посадки в автобус необходимо купить билет по тарифу «компенсационный» в кассе или у мобильного кассира в день поездки.

Станцию «Окружная» аэроэкспрессы также проследуют с изменениями в расписании.

Представители компании-перевозчика попросили пассажиров заблаговременно планировать поездку в аэропорт и предварительно ознакомиться с расписанием движения поездов.

Получить актуальную информацию о графике движения поездов и о правилах проезда можно на сайте «Аэроэкспресс» и в мобильном приложении, позвонив по телефонам горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), а также у сотрудников компании в терминалах.

«Аэроэкспресс» принес извинения за доставленные неудобства.