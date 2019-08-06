РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. В Королеве выбрали подрядчика для строительства школьного корпуса на 400 мест к школе №8, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Реализация проекта осуществляется в рамках президентского национального проекта «Современная школа» и финансируется из средств бюджета.

«Определен подрядчик на строительство школьного корпуса на 400 мест в Королеве. По итогам проведения аукциона на строительство учебной пристройки к общеобразовательной школе №8 в микрорайоне Юбилейный городского округа Королев контракт на проведение строительно-монтажных работ заключен с ООО «Региональная строительная производственная компания», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По проекту в Школьном проезде будет возведен трехэтажный корпус общеобразовательного учреждения, предназначенный для начальных и средних классов. Помимо универсальных учебных классов, в школе запроектированы комнаты группы продленного дня, кабинеты музыки, изобразительного искусства, актовый зал, столовая на 350 мест с пищеблоком, технические и вспомогательные помещения. Новое здание школы рассчитано на 400 учащихся.

На прилегающей территории появятся физкультурно-спортивная зона и территория отдыха в составе площади для проведения школьных линеек. В рамках благоустройства будут высажены деревья и кустарники, устроены клумбы и цветники.

«Ввести школьный корпус в эксплуатацию планируется в 2020 году», – заключил Тагиев.