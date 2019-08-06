Загорский трубный завод (ЗТЗ), на который затем перемещается группа туристов, является уникальным по срокам строительства и по экономическим вложениям. Его фундамент был заложен в 2014 году неподалеку от города. Всего через 16 месяцев с конвейера сошла первая загорская труба.