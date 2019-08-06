© РИАМО
, Александр Манзюк
Промышленный туризм в Московском регионе набирает обороты, один из интересных проектов придумали на Загорском трубном заводе (ЗТЗ) в Сергиевом Посаде. В рамках проекта #виделметаллургов сюда может приехать на экскурсию любой желающий. Что показывают туристам, и кто приезжает на завод, узнали корреспонденты РИАМО.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Начать знакомство с промышленностью Сергиева Посада можно в краеведческом музее, где рассказывают историю становления самых значимых городских предприятий в 19 – 20 века. Например, о производстве техники и тканей в военное время.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Загорский трубный завод (ЗТЗ), на который затем перемещается группа туристов, является уникальным по срокам строительства и по экономическим вложениям. Его фундамент был заложен в 2014 году неподалеку от города. Всего через 16 месяцев с конвейера сошла первая загорская труба.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Производство рассчитано на выпуск стальных прямошовных труб большого диаметра. Сейчас оно считается одним из самых современных и технологичных в России. Трубы изготавливаются из высококачественной стали, которая приходит с металлургических комбинатов России и Южной Кореи.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Вес одной трубы составляет около 7-8 тонн. За сутки на заводе может производиться до 350 труб. Общая мощность завода составляет более 700 тысяч тонн труб большого диаметра (ТБД) в год.
© РИАМО
, Александр Манзюк
При производстве есть лаборатория, где проводятся механические испытания труб, изучаются их материалы и покрытия.
Рядом расположена железнодорожная станция, откуда трубы отправляются к заказчикам, в числе которых такие гиганты, как «Газпром» и «Лукойл».
© РИАМО
, Александр Манзюк
У Загорского трубного завода есть свой Instagram-аккаунт, где можно записаться на экскурсию. Все экскурсии бесплатные. Перед началом экскурсии туристам выдаются защитные каски и халаты, в которых можно почувствовать себя настоящим металлургом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Передвигаются группы по лестницам-галереям, расположенным над производством. Из-за шума в цеху интересную информацию о жизни завода они узнают через специальные наушники, подключенные к переносной аппаратуре.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Производство состоит из трех участков. Это трубоэлектросварочный цех, цех внутреннего покрытия и внешнего покрытия труб, цех отгрузки, а также железнодорожный участок.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Больше всего туристов интересует участок валковой формовки, где можно увидеть, как кусок стали сворачивается в трубу. Здесь гости завода всегда задерживаются, чтобы сделать фото.
© РИАМО
, Александр Манзюк
В основном на завод приезжают семьи с детьми из Москвы и Подмосковья, но иногда заглядывают и туристы из Европы, которые массово приезжают в Сергиев Посад.
© РИАМО
, Александр Манзюк
На экскурсию приезжают не только специалисты отрасли, но и обыватели, которым интересно, как устроен один из самых технологичных заводов России.
© РИАМО
, Александр Манзюк
По словам жителя Сергиева Посада Владимира, он решил привезти на такую «брутальную» экскурсию своего 10-летнего сына, тем более, предприятие расположено рядом с их городом.
© РИАМО
, Александр Манзюк
А бывший работник нефтяной промышленности Олег, которые приехал на завод вместе с женой Ольгой, захотел посмотреть, как с годами эволюционировало производство газовых труб.
© РИАМО
, Александр Манзюк
После экскурсии каждый турист получает в подарок необычный сувенир – кубик из стали. Это фрагмент листа, который используется для производства труб.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Как рассказывают на заводе, среди сотрудников проводится активный тимбилдинг. Для них организуют музыкальные фестивали, боулинг, рыбалку и ли бургер-пати. Также на заводе проходят акции ЗОЖ. Например, бросивших курить награждают планшетами.
© РИАМО
, Александр Манзюк
Завод принимает активное участие в жизни городского округа Сергиев Посад, в частности поддерживает городские фестивали, культурные мероприятия, детские дома.
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