РИАМО - 6 авг. С 2022 года в Москве начнет работать единый региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, сообщил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства столицы Александр Соловьев.

«Как и в других субъектах Российской Федерации, с 1 января 2022 года в Москве появится региональный оператор, а для города будет рассчитан комплексный тариф за вывоз твердых коммунальных отходов», – сказал Соловьев в интервью ТАСС.

Он отметил, что единый региональный оператор будет осуществлять координацию всех этапов процесса обращения с отходами.

С началом 2020 года в Москве стартует первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Как пояснил Соловьев, в рамках этого перехода в столице реализуется так называемая двухконтейнерная система сбора отходов.

«На сегодняшний день в жилом секторе и рядом с объектами социальной сферы оборудовано более 5 тысяч площадок. Сейчас идет работа по установке контейнеров двух цветов: синий – для сбора полезных компонентов, таких как стекло, пластик, металл, бумага, и серый контейнер для других бытовых отходов, которые не попадают в список перерабатываемых, – например, пищевые отходы, предметы личной гигиены, одежда, игрушки и так далее», – отметил Соловьев.

По его словам, вывозить мусор будут машины, брендированные синим и серым цветом. При этом вместе с установкой цветных контейнеров важно разъяснять жителям, чем они отличаются и как их правильно использовать.

«Для этого на базе ГУП «Экотехпром» начнет свою работу единый call-центр, в каждом городском округе Москвы будут созданы информационные центры, а рядом с площадками сбора отходов установят информационные щиты», – рассказал руководитель департамента ЖКХ.

Он добавил, что в рамках реформы в столичных домах не будут запаивать мусоропроводы, также не планируется вводить штрафы за выброс несортированного мусора. Кроме того, московская мэрия не собирается строить новые мусоросжигательные заводы.