РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Более 700 жителей подмосковной Балашихи выдвинули свои проекты на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье», сообщается на сайте администрации городского округа.

Каждый соискатель премии «Наше Подмосковье» мог представить только один проект. Всего в нынешнем году премия включает пять номинаций: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв».

«Принимать заявки на соискание премии губернатора Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» начали 3 июня. За это время свои проекты зарегистрировали более 700 жителей нашего города (Балашихи – ред.). Прием заявок завершился 4 августа», – сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на присуждение номинации «Волонтеры и благотворительность» жители Балашихи подали около 150 проектов, «Прорыв» – более 250, «Творчество» – около 200, «Экология» – более 100 работ.

Премия «Наше Подмосковье» была учреждена в 2013 году губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Цель – поддержка социальных инициатив жителей региона. В 2019 году призовой фонд составит 180 миллионов рублей. Подробную информацию о премии можно найти на сайте: наше-подмосковье.рф.