РИАМО – 6 авг. Компанию «Сливочная страна» в подмосковных Мытищах оштрафовали на 50 тысяч рублей в связи с нарушением требований технических регламентов Таможенного союза, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

В июне 2019 года специалисты ведомства провели проверку соблюдения требований ветеринарного законодательства РФ в отношении ООО «Сливочная страна» (городской округ Мытищи).

«В результате проверки управлением выявлены нарушения технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», «О безопасности молока и молочной продукции» и «Ветеринарно-санитарных правил по организации и проведению дератизационных мероприятий», а именно: на предприятии частично разработаны, но не внедрены и не поддерживаются процедуры, основанные на принципах ХАССП; не разработана программа производственного контроля», – отмечается в сообщении.

Кроме того, данные исследования воды, используемой для хозяйственно-бытовых и технологических целей при производстве молочной продукции, не соответствуют гигиеническим требованиям. Также производственные помещения, технологическое оборудование и инвентарь, используемые в процессе производства пищевой продукции, не поддерживаются в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.

В июле этого года управлением ООО «Сливочная страна» привлечено к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, заключается в материале.