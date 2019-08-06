РИАМО - 6 авг. Пользователи интернета уже несколько месяцев ищут новых хозяев для бездомного кота Фили, которого окрестили самым грустным котом Москвы.

Соответствующий пост был размещен в Twitter еще в апреле этого года. Сейчас на пост обратила внимание журналистка и член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Винокурова.

«Самый грустный кот на свете все еще не нашел свой дом! Что еще нужно написать, чтобы кроме ехидных комментариев, у кого-то появилось желание позвонить по телефону 8(916)174-22-54 сказать: «Я забираю этого кота», приехать и сделать это!» – сообщается в Twitter-аккаунте @zverikivdar, который репостнула Винокурова.

Как уточняется, коту около пяти-семи лет. Он привит и кастрирован. Приучен к лотку и когтеточке. Кроме того, кот чудесно ладит с домашними животными.

«Два года бомжевал на улице. Намучился», – дополняется в сообщении.

Для Фили ищут терпеливых хозяев, так как кот «сложный и никому не доверяет».