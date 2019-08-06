РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. В Люберцах инспекторы отдела надзорной деятельности провели с неблагополучными семьями беседы о профилактике возникновения возгораний, говорится на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В рамках профилактической работы, направленной на снижение роста пожаров и гибели людей отдел надзорной деятельности по Люберецкому району провел профилактические рейды среди семей, относящихся к социально-незащищенной категории, а также семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних горокруга Люберцы. В ходе проведения рейдов с родителями провели беседы о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что особое внимание обратили на состояние электрических сетей, электрического и газового оборудования, а также акцентировали внимание на запрете курения в не отведенных для этого местах. Детям раздали наглядную агитационную литературу.

Надзорные мероприятия проводятся в соответствии с графиком проведения профилактических рейдов по семьям данной категории. В основном их проводят по выходным и в праздничные дни, чтобы застать семьи дома.