РИАМО - 6 авг. За последние годы порядка 40 промышленных объектов в Москве прошли этап успешного девелопмента, сообщила на конференции во вторник член Экспертного совета по промышленному наследию, ведущий эксперт агентства стратегического развития «Центр» Мария Седлецкая.

«По процессу девелопмента промышленных объектов в Москве - за последние годы порядка 40 прошли этап успешного девелопмента. Однако ранжировав все объекты и кейсы, мы получили следующую статистику - большая часть объектов попали под снос», - сказала Седлецкая.

Согласно исследованию агентства стратегического развития «Центр», в Москве не определена судьба 35 промышленных объектов.

«Ржавый пояс» - очень ценный пласт истории. Строения на рубеже XIX века определили характер застройки набережных столицы. Москва была крупнейшим текстильным центром и именно эти центры сейчас превращаются в модные деловые и жилые комплексы, кластеры и территории развития креативной индустрии», - сказала член Экспертного совета по промышленному наследию, руководитель спецпроектов «Голутвинская слобода», координатор «Моспромарта» Инна Крылова.

По ее словам, промышленные зоны Москвы также представляют собой туристическую ценность. Реорганизация и создание новых проектов происходят не только в столице, но и на территории Подмосковья. Одним из таких проектов стал «Промпоезд».

«Сносить или реновировать? Этот вопрос встает потому, что девелоперы в нашей стране очень мало времени закладывают на подготовку проекта. Они хотят перескочить через этот момент. Снести очень просто, однако редевелопмент может дать очень много и позволит сохранить историческую ценность», - сказала директор по консалтингу и развитию компании Key Capital, основатель Школы девелопера Эвелина Ишметова.