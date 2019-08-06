РИАМО - 6 авг. Власти Москвы учредили премии для изобретателей новейших технологий, которые внедряются в городскую инфраструктуру, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Учредили премии для изобретателей, которые внедряют новейшие технологии в жизнь города. В конкурсе могут принять участие отдельные люди и коллективы до 5 человек», – написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что премии будут присуждаться по итогам ежегодного открытого конкурса в трех номинациях.

В каждой из номинаций – по пять направлений: медицина и фармацевтика, искусственный интеллект и IT-технологии, транспорт, городская среда и энергетика, перечислил мэр.

«Победители, это 15 проектов, получат денежный приз», – заверил градоначальник.