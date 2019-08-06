РИАМО - 6 авг. Столичная прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая привела с собой на несогласованный митинг годовалого сына, сообщается на сайте прокуратуры города Москвы.

Эта семья пришла на несанкционированный митинг 27 июля. Родители передали своего сына третьему лицу, тем самым поставив под угрозу здоровье и жизнь ребенка. Отмечается, что это могло причинить ему физический и моральный вред, а супруги злоупотребили своими родительскими правами в ущерб интересам сына.

«Указанные нарушения послужили основанием для направления прокурором в порядке части 1 статьи 45 Гражданско-правового кодекса РФ в суд заявления о лишении родительских прав супругов в отношении малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Сотрудники прокуратуры выяснили, что отец мальчика не обладает правом голоса в запланированных на сентябрь 2019 года выборах в городе Москве, поскольку имеет лишь временную регистрацию в столице.

Это не единственный выявленный случай неподобающего обращения с детьми на митинге. Так, по данным Следственного комитета России, во вторник удалось установить личность участника беспорядков, который покидая митинг, взял на руки чужого маленького ребенка для беспрепятственного прохода мимо оцепления.

Мужчине заочно предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 212 Уголовного кодекса РФ «Массовые беспорядки». Он скрылся от предварительного следствия и объявлен в розыск.

Сейчас продолжаются массовые проверки граждан, которые участвовали в массовых публичных мероприятиях 27 июля и 3 августа с малолетними детьми, а также вовлекавших несовершеннолетних.

Провести несогласованный митинг в центре столицы призвали оппозиционные кандидаты после того, как им отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму. На акции 27 июля задержали, по данным ГУ МВД РФ по Москве, 1074 человека.

На выборы в Московскую городскую думу седьмого созыва зарегистрированы 233 кандидата. Окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Выборы состоятся 8 сентября 2019 года.

Два сотрудника Росгвардии пострадали во время несанкционированного митинга в Москве>>