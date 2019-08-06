РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 авг. Организацию в Подольске привлекли к ответственности за невыполнение предписания Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, говорится в сообщении Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям проверило исполнение требования ранее выданного предписания в отношении ООО «Мехмастерские», являющегося собственником земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 2 гектара, расположенного в Подольске.

«В результате проверки выявлено, что предписание Управления в установленный срок не исполнено. Собственником по-прежнему не проведен комплекс агротехнических и фитосанитарных мероприятий по восстановлению нарушенных земель. В июле 2019 года решением мирового суда ООО «Мехмастерские» за повторное невыполнение в установленный срок предписания привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере 200 000 рублей», – говорится в сообщении.

Управлением за повторное невыполнение в установленный срок предписания в мае 2019 года в отношении ООО «Мехмастерские» был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела направили в судебный участок №191 района Фили-Давыдково города Москвы.

На земельном участке на площади 0,1356 гектар скопились промышленные отходы (использованные металлические и пластмассовые запчасти, аккумуляторные батареи, старые автопокрышки). На площади 0,1 гектар скопление отходов производства и потребления (бой керамической плитки и кирпича, куски асфальта и застывшего раствора, строительный грунт, навалы песка и гравия, а также твердые бытовые и пищевые отходы). На площади 0,117 гектар перекрытие почвы объектами реализации (тротуарная плитка, песок, гравий и щебень).

Также на участке никто не контролирует плодородие, не провели агрохимическую обработку и рекультивацию нарушенной части для восстановления и введения в сельскохозяйственный оборот.