РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 6 авг. Госавтоинспекторы подмосковного Подольска разыскивают свидетелей конфликта между водителем рейсового автобуса и пассажиркой, который произошел на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей конфликта, произошедшего 6 июня в период с 8:00 до 08:30 в салоне рейсового автобуса «ПАЗ» <…>, следовавшего по маршруту №520, который возник между водителем автобуса и пассажиркой, вошедшей в транспорт на остановке «улица Академика Доллежаля», – говорится в сообщении.

Всем, кто располагает какой-либо информацией по данному происшествию, убедительная просьба позвонить в отдел дознания ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск по телефону: 8(496)754-82-07, либо в дежурную часть по телефонам: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.