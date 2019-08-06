РИАМО - 6 авг. «Почта России» начала внутреннее расследование после обнаружения сотен выброшенных писем на свалке в Одинцовском городском округе, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы почтового оператора.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой несколько сотен писем и посылок «Почты России» обнаружили выброшенными на свалку в Одинцовском округе в районе Можайского шоссе.

«По факту недоставки почтовой корреспонденции и для установления всех деталей происшествия служба безопасности предприятия проводит внутреннее расследование», – сказал собеседник агентства.

По его словам, будут приняты кадровые и дисциплинарные решения. Сотрудник, допустивший грубое нарушение служебной дисциплины, будет уволен.

В почтовых отделениях Московской области усилен контроль за доставкой, среди почтальонов и операторов связи провели дополнительный инструктаж, подчеркнул представитель пресс-службы.