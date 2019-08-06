РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 6 авг. Порядка 95% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в подмосковном Красногорске заключили с региональным оператором договоры на вывоз твердых коммунальных отходов, сообщил сервис-менеджер Красногорского офиса Рузского регоператора Александр Зобов.

Во вторник представители Госадмтехнадзора Московской области, регоператора и отдела потребительского рынка администрации Красногорска провели рейд по проверке наличия договоров у юридических лиц, которые занимаются предпринимательской деятельностью на территории горокруга.

«Все юридические лица, которые занимаются предпринимательской деятельностью на территории обслуживания Рузского регоператора, начиная от любого индивидуального предпринимателя и заканчивая большими производствами, должны заключить договоры на вывоз ТКО. Договоры заключили 751 из 794 юридических лиц, находящихся на территории Красногорска», – сказал Зобов.

По словам начальника территориального отдела №29 Госадмтехнадзора Московской области Констанина Бочкарева, в округе еженедельно работает штаб по вопросам обращения с ТКО. Был выявлен реестр юрлиц, которые уклоняются от заключения договоров на обращение с твердыми коммунальными отходами.

«Сегодня (6 августа – ред.) проведен очередной рейд по уклонистам. Всем, у кого нет договоров на обращение с ТКО, будут вручены уведомления о вызове в территориальный отдел Госадмтехнадзора для принятия мер административного воздействия», – сказал Бочкарев.

Он отметил, что проверка займет два дня. Во вторник участники рейда обошли 23 точки. Выдали 18 уведомлений в теротдел. За отсутствие договора на вывоз мусора на индивидуального предпринимателя могут наложить штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей, а на юридическое лицо – от 100 до 250 тысяч рублей либо приостановить деятельность на срок до 90 суток.

«По итогам подобных рейдов за прошлую неделю (с 29 июля по 4 августа – ред.) 36 юридических лиц заключили договоры с регоператором», – добавил Бочкарев.