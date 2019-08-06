РИАМО - 6 авг. Победитель конкурса с ограниченным участием отреставрирует фасады и кровли церкви Петра и Павла XVIII века, расположенной на Новой Басманной улице в центре столицы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Закупку на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению фасадов и кровель этого объекта публично представит заинтересованным компаниям заказчик – ГКУ «Мосреставрация». Встречу заказчика и бизнес-сообщества проведет департамент Москвы по конкурентной политике в рамках проекта «Биржа торгов».

«На мероприятии представители заказчика, эксперты и бизнес-сообщество обсудят все подробности процедуры: объем закупки, перечень выполняемых работ, условия участия в закупке. Публичное представление закупки пройдет 7 августа на площадке Московской торгово-промышленной палаты», – говорится в сообщении.

Участие в публичном представлении позволяет потенциальным исполнителям контракта узнать все подробности о процедуре, оценить свои силы и возможности, чтобы хорошо подготовиться к участию в закупке.

Руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что все работы, которые проводятся на объектах культурного наследия, должны проходить под контролем Мосгорнаследия.

«Будущий подрядчик должен понимать, что работы на объекте культурного наследия нужно проводить строго в рамках согласованного проекта, который был утвержден специалистами в области реставрации. Также ход работ постоянно контролируется специалистами нашего департамента. Только так можно гарантировать высокое качество выполнения работ и сохранение исторического облика здания», – отметил Емельянов.