РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 авг. Опыт рекультивации закрытого мусорного полигона «Кучино» в Балашихе планируют использовать при работе на других полигонах в России в ходе реализации федерального проекта «Чистая страна», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Пятого августа на мусорном полигоне «Кучино» прошло выездное заседание рабочей группы по рекультивации свалки с участием главы Балашихи Сергея Юрова, руководителя проектного офиса федерального проекта «Чистая страна» министерства природных ресурсов и экологии РФ Вадима Петрова, советника министра экологии и природопользования Подмосковья Павла Бида, гендиректора подрядной организации «Экоком» Оливера Кайзера, а также компании – разработчика проекта рекультивации «Спецгеоэкологии» Бориса Трушина, общественности.

«На базе полигона «Кучино» в Балашихе формируется такая рабочая группа и, по сути – это такой эталонный полигон, на котором отрабатываются подходы, которые будут применяться на полигонах нашей страны», – сказал Юров.

Он уточнил, что опыт рекультивации закрытого мусорного полигона «Кучино» планируют использовать при реализации федерального проекта «Чистая страна».

По словам Вадима Петрова, этот проект только набирает силу, и важно на начальном этапе обобщить лучшие практики, опыт и технологические подходы, которые существуют сегодня.

«Все документы, которые вы представили до экспертизы и после будут изучены нашими специалистами. Будем формировать большую экспертную, научную базу, чтобы те проекты, которые сегодня ведутся и в других регионах, могли перенимать опыт и нивелировать те риски, с которыми сталкиваются подрядчики», – отметил Петров.

Оливер Кайзер рассказал, что работы, на которых задействовано более 200 человек и 50 единиц техники, ведутся круглосуточно. Из 112 скважин системы дегазации готовы 107. Смонтированы две установки по переработке свалочного газа в электроэнергию суммарной мощностью 2 мегаватта. Продолжается перекрытие тела свалки полимерным материалом.

Глава Балашихи пояснил, что рабочей группе презентовали изменения в проекте по рекультивации полигона. Они вызваны тем, что в ходе работ возникали объективные проблемы, связанные в том числе с изменением геометрии полигона из-за просадок.

«Эксперты поддержали изменения в проекте, они будут вынесены на госэкспертизу. Также применяются новые инженерные решения для укреплении склонов. Срок окончания рекультивации полигона по контракту – до конца 2019 года. Подрядная организация планирует завершить работы до 31 октября», – заключил Юров.