РИАМО - 6 авг. Заявления москвичей на участие в электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября пройдут двойную проверку, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Данные пользователей, которые получат отказ во время автоматической валидации, комиссия Мосгоризбиркома проверит вручную. Это позволит допустить к онлайн-выборам избирателей, чьи заявления система может отклонить по формальным признакам», – говорится в сообщении.

Для проверки будут использованы ресурсы федеральных и региональных баз данных реестра избирателей. Такой же принцип применяли при верификации аккаунтов участников онлайн-голосования по проекту программы реновации в 2017 году.

Подать заявку на участие в онлайн-выборах можно в личном кабинете на портале mos.ru. Прием заявлений открыт до 4 сентября включительно.

Электронные выборы в Мосгордуму впервые пройдут в столице в трех избирательных округах — №1 (Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное).

По итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, при этом 57 кандидатов получили отказ.