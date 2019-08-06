РИАМО - 6 авг. Прием заявок на соискание в премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» завершен, всего было зарегистрировано более 22 тысячи проектов-участников, за которые отдали порядка 75 тысяч голосов, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Наиболее активно заявки на участие в премии подавали жители Одинцовского городского округа, городов Люберцы, Химки, Солнечногорск и Щелково. Самой распространенной стала номинация «Творчество и духовное наследие», за ней идет номинация «Прорыв», следом – «Экология», - сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

С 12 августа стартует следующий этап губернаторской премии, в рамках которого участники презентуют свои проекты в муниципалитетах и в доме правительства Подмосковья. Презентация проводятся для того, чтобы убедиться в достоверности заявленной информации. Этот этап премии продлится до 20 сентября.

В 2019 году премия «Наше Подмосковье» проводится уже в седьмой раз. Каждый соискатель может представить на конкурс только один проект. На конкурсе представлено пять номинаций – «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность», «Прорыв». Призовой фонд ежегодной премии в 2019 году составил 180 миллионов рублей. Всего жителям Московской области вручат тысячу премий.

За многолетнюю историю премии участие в ней приняли более 230 тысяч жителей Московской области, а более 11 тысяч заявителей получили денежные премии до 500 тысяч рублей.