РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. Жители подмосковных Люберец смогут пройти медицинский осмотр 10 августа на Едином дне диспансеризации, сообщается в Instagram-аккаунте управления соцполитики администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители городского округа Люберцы! Десятого августа на территории округа пройдет очередной Единый день диспансеризации», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что пройти диспансеризацию можно в любых поликлинических отделениях Люберецкой областной больницы с 9:00 до 13:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и СНИЛС.