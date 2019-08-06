РИАМО - 6 авг. По итогам проверок строящихся объектов в Центральном административном округе столицы выявлено более 1 тысячи различных нарушений, застройщиков оштрафовали на сумму более 16,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Центральный административный округ Москвы в 2019 году активно застраивался. Всего с начала года здесь ввели в эксплуатацию 25 объектов недвижимости общей площадью 515,1 тысячи квадратных метра. Инспекторы ведомства за этот же период провели 378 проверок.

«В общей сложности выявлено более 1 тысячи нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками», – говорится в сообщении.

Застройщикам выписали штрафов на сумму более 16,6 миллиона рублей, оформлено 302 протокола и выдано 195 предписания об устранении выявленных нарушений.

Большую часть проблем удалось решить в максимально короткий срок после выдачи предписаний. После этого на объектах прошли повторные проверки, которые и подтвердили устранение нарушений. Часть объектов все еще находится на контроле Мосгосстройнадзора.