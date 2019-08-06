РИАМО - 6 авг. Команда АО «Воскресенские минеральные удобрения» приняла участие в массовом забеге по пересеченной местности «Коломинские овраги», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Химики соревновались наравне со спортсменами из Рязани, Коломны, Люберец, Москвы и Тулы на дистанциях 5, 10 и 21 километр. Соревнования предусматривали и участие юных спортсменов: для них был организован фитнес-забег на 2,5 километра», - говорится в сообщении.

«ВМУ» на этом спортивном событии представили слесарь-ремонтник ТЭС Андрей Цветков, слесарь-ремонтник ЦЦР Алексей Карпов, сотрудник «Уралхим-Транс» Алексей Звягинцев, старший мастер КИПиА Дмитрий Салов и инженер-технолог центра по совершенствованию технологии производства Ирина Салова.

«Дмитрий стал лучшим среди мужчин на дистанции 21 километр, показав время 1 час 18 минут. Ирине не было равных на дистанции 10 километров. Она преодолела ее за 40 минут 32 секунды. Причем оба спортсмена улучшили свои прошлогодние результаты на этой же трассе на 5 и 3 минуты соответственно», - добавляется в материале.

Высокий уровень подготовки спортивного события, которое проводилось уже в пятый раз, помогли обеспечить партнеры, одним из которых стало АО «Воскресенские минеральные удобрения». В рамках корпоративной программы «Уралхим» – спорту» предприятием были приобретены подарки победителям.

«Химики – постоянные участники «Коломинских оврагов», более того, мы стараемся пристрастить к необычному забегу по извилистым лесным дорожкам и наших коллег. На пятом этапе мы смогли выступить уже целой командой, и свою победу посвящаем родному предприятию, которое не первый год поддерживает эти соревнования. Сейчас наши химики готовятся к покорению «Воскресенской версты»: химкомбинат также выступит партнером этих соревнований», – отметила победительница кросса Ирина Салова.