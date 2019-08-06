РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 6 авг. В подмосковных Котельниках 10 августа пройдет открытый турнир среди жителей по настольному теннису, мероприятие пройдет в рамках проекта «Долголетие в Подмосковье», сообщается на официальной странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

«Турнир пройдет 10 августа в большом зале «Спорткомплекс Котельники». Начало регистрации в 10:00. Победителям вручат медали и грамоты», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: микрорайон Белая Дача, дом №8А.