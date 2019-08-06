РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 авг. Директором колледжа подмосковного Красногорска назначили Сергея Демина, сообщается в официальной группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

«Директором Красногорского колледжа стал Сергей Демин. До назначения на эту должность Сергей Викторович был первым заместителем директора колледжа по управлению образовательными ресурсами и информационно-техническому развитию», – говорится в сообщении.

Демин окончил с отличием Российскую экономическую академию имени Плеханова по специальности «Менеджмент», также он окончил курсы «Менеджмент международных связей (на английском языке) в Дипломатической академии МИД России; курсы «Практика организации работы с зарубежными партнерами по международным стандартам» в Российской академии путей сообщения. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.

«При непосредственном участии Демина в 2013 году происходило обновление структуры и материально-технической базы профессионального образования Московской области в части реорганизации Красногорского колледжа путем присоединения к нему семи профессиональных образовательных организаций, находящихся на северо-западе региона», – добавляется в сообщении.