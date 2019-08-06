РИАМО – 6 авг. Исследователи из Принстонского университета в Нью-Джерси нашли новый способ фильтрации морской воды, он основывается на использовании тонкой мембраны из пористой древесины, сообщает Федеральное агентство новостей.

До этого специалисты использовали метод мембранной перегонки.

«При нем соленую воду фильтровали через полимерную пленку с небольшими порами, которые пропускают исключительно молекулы жидкости. Новый способ, предложенный учеными, позволил улучшить процесс», – отмечается в статье.

Мембрану из пористой древесины обрабатывают химическим составом, способным отделить волокна фильтра.

«Одну сторону фильтра в процессе нагревают, чтобы вода прошла через поры, а соль оседает на холодной стороне устройства», – уточняется в материале.

Ученые подчеркивают, что им удалось добиться фильтрации 20 килограммов морской воды в лабораторных условиях. По данным исследователей, если бы фильтр был тоньше, то производительность устройства бы значительно возросла.