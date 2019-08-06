РИАМО - 6 авг. В Москве с начала 2019 года ввели в эксплуатацию 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости, данный показатель является рекордным, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас очень большой ввод недвижимости, небывалый – 6,7 миллиона квадратных метров сдали на сегодняшнюю дату. Из них 2,8 миллиона квадратных метров – жилье. Мы никогда столько не сдавали», – заявил Хуснуллин.

Он добавил, что данная цифра за год может составить около 10 миллионов квадратных метров недвижимости.

Ранее Хуснуллин сообщал, что инвесторы вложат около 3 триллионов рублей в строительство недвижимости в Москве в 2019-2021 годах. При этом дольщики уже вложили в строительство жилья в столице более 1,7 триллиона рублей.