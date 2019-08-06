РИАМО - 6 авг. В настоящее время определены четыре маршрута Московских центральных диаметров, проект МЦД-5 будет подготовлен до середины 2020 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Четыре маршрута определены - маршруты, движение. Пятый диаметр связан с Павелецким направлением, мы градостроительно прорабатываем, чтобы понять, с каким его связать направлением железной дороги, как технологически это будет работать. Думаю, что до середины 2020 года эту аналитическую работу закончим», - сказал Хуснуллин.

Проект Московских центральных диаметров предусматривает соединение радиальных железнодорожных направлений и запуск сквозного движения современных пассажирских поездов через центр столицы.

Запуск первых Московских центральных диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск вместят 132 километра пути и 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Московской области. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов Подмосковья. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 в поездах появится более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки.