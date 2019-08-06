РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. Жители Королева смогут материально помочь псу Дункану, которого ударили ножом, сообщается на странице реабилитационного центра для животных «Зоодом».

На минувших выходных в микрорайоне Юбилейный 45-летний мужчина ударил бездомного пса ножом. Мужчину задержали полицейские, а пса Дункана неравнодушные жители отвезли в ветеринарную клинику, где ему оказали помощь. Сейчас Дункан находится в реабилитационном центре «Зоодом».

«Пес все еще в тяжелом состоянии. Ему очень повезло, что нашлись люди, которые отвезли его в ветклинику, и есть приют, где за ним могут присмотреть и оказать помощь, иначе лежать ему со свежезашитой раной на улице и смешивать слезы с потоками дождя», – говорится в сообщении.

Денежные средства можно будет перевести на карту реабилитационного центра «Зоодом», где на данный момент находится собака. Номер карты указан на странице центра.