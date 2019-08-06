РИАМО - 6 авг. Восемь станций метро и 17,9 километра линий ввели в эксплуатацию в Москве с начала 2019 года, сообщается в материалах к пресс-подходу заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«За 7 месяцев 2019 года построено 17,9 километра линий метро, восемь станций и одно депо», – говорится в сообщении.

С 2011 по 2018 год в Москве построили 137 километров линий, 73 станции метро и МЦК, девять депо на 10 тысяч рабочих мест. Метро рядом с домом получили 4 миллиона москвичей.

Ранее Хуснуллин сообщал, что станции Московского центрального кольца (МЦК) планируют интегрировать с Московской железной дорогой (МЖД) до конца 2019 года. Кроме того, до конца года в столице планируют ввести в эксплуатацию еще шесть станций метрополитена.