РИАМО - 6 авг. Инвесторы вложат около 3 триллионов рублей в строительство недвижимости в Москве в 2019-2021 годах, сообщается во вторник в материалах к пресс-подходу заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Около 3 триллионов рублей вложат инвесторы за 2019 - 2021 годы в строительство недвижимости Москвы», — говорится в сообщении.

Как уточняется в пояснительном материале, дольщики уже вложили в строительство жилья в Москве более 1,7 триллиона рублей.

В Москве строится множество объектов недвижимости. Недавно власти столицы утвердили проект планировки территории части производственной зоны №56 «Грайвороново», ограниченной Рязанским проспектом и Московской окружной железной дорогой. Застраивается бывшая промзона ЗИЛ, там в том числе появится жилой дом с бассейном, фитнес-залом и подземной парковкой.

В Москве с начала 2019 года ввели в эксплуатацию 6,7 миллиона квадратных метров недвижимости.