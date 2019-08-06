РИАМО - 6 авг. Станции Московского центрального кольца (МЦК) планируют интегрировать с Московской железной дорогой (МЖД) до конца 2019 года, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Ярославское направление – будет перенос платформы «Северянин» и МЦК «Ростокино», надеемся к Дню города. Коллеги с РЖД обещали горожанам сделать этот подарок. Платформу МАТИ с платформой МЦК «Лихоборы» мы поставили на первый квартал 2020 года, но поручили строителям закончить в этом году. Таким образом интеграцию МЦК со всеми радиальными железными дорогами завершим в этом году», – заявил Хуснуллин.

Он добавил, что также рассматривается расширение станции «Нижегородская». Также совместно с РЖД прорабатывается строительство станции в районе «Черкизовской».

«Чтобы там не только ходили поезда пригородные, но могли поезда дальнего следования останавливаться», – заключил заммэра.

Ранее Хуснуллин сообщал, что до конца 2019 года в столице планируют ввести в эксплуатацию еще шесть станций метрополитена.