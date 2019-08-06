РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 6 авг. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий проверил ремонт кровли в доме на Октябрьском проспекте, ремонтные работы планируется завершить к 18 августа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Во вторник глава Люберец проверил ремонт кровли по адресу: Октябрьский проспект, дом №123, корпус 4.

«В последние годы мы работаем в плановом режиме: ремонтируем дома, ежегодно это порядка 120 домов. Работа это не простая, понятно, что мы за многие годы чему-то научились. Подрядчиком выступает АО »ЛГЖТ«. В этом доме идет ремонт кровли. Он завершится к 18 августа», – сказал Ружицкий.

По его словам, в доме также идет ремонт инженерных сетей. Всего в городском округе ремонтируют 126 домов.