РИАМО - 6 авг. В Москве с 2024 по 2027 год планируют построить 23 станции метро, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Хуснуллин также напомнил о том, что в ближайшие пять лет планируется построить 55 станций метро.

«Будет построено до 2024 года 135 километров линий метро и 55 станций. Перспектива до 2027 года включительно дает нам возможность построить еще 23 станции и порядка 50 километров путей», - сказал Хуснуллин.

До конца года в Москве запустят еще шесть станций метро.

Ключевым проектом строительства метро является Большая кольцевая линия (БКЛ). Протяженность второго кольца метро с 31 станцией составит в общей сложности 70 километров. Первые два участка, от «Делового центра» до «Петровского парка» и станция «Савеловская», были открыты в прошлом году.