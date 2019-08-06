РИАМО - 6 авг. Все набережные планируют реконструировать в столице в период по 2023 год включительно, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Полностью утвердили план реконструкции набережных Москвы-реки. До 2023 года включительно все набережные в городе будут отреконструированы. Это тоже такая сверхзадача», - сказал Хуснуллин.

Уже благоустроены Москворецкая набережная, Лужнецкая набережная, идут работы на набережной Марка Шагала, Шелепихинской, Пресненской, Нагатинской набережных.

Также в городе планируется обустроить 40 новых общественных зон.

Ранее пресс-служба аппарата мэра и правительства Москвы сообщала, что в рамках развития города за последние восемь лет в столице создали более 570 парков, скверов и зеленых территорий. Было благоустроено 350 улиц и площадей.