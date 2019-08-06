РИАМО - 6 авг. В строительной и смежной отраслях в Москве на сегодняшний день работают более 1 миллиона человек, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас на стройке в городе с учетом смежных отраслей работают около 1 миллиона человек», – заявил Хуснуллин.

Он уточнил, что 17% налоговых поступлений в городской бюджет идут из строительной и смежных с ней сфер.

Ранее Хуснуллин сообщал, что к 2024 году в Москве планируют построить 1,3 тысячи километров дорог.