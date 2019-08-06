РИАМО - 6 авг. До конца 2019 года в Москве планируют ввести в эксплуатацию еще шесть станций метрополитена, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Если говорить о метро, мы уже имеем введенных восемь станций, до конца года планируем ввести еще шесть станций», - сказал Хуснуллин.

К 2024 году протяженность путей метро и железной дороги (наземного метро) составит 1 тысячу километров.

Кроме того, к 2024 году в Москве планируют построить 1,3 тысячи километров дорог.

В июне этого года в Москве открыли движение по первому участку Некрасовской линии метрополитена, на котором расположились станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Также в июне заработали четыре новых станции Сокольнической линии метро на территории ТиНАО: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

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