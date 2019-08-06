РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 авг. В Парке Сказок в поселке Томилино Люберец 10 августа пройдет бесплатная тренировка для жителей, ее проведут сотрудники школы тхэквондо, сообщается в Instagram-аккаунте городских парков.

«В субботу, 10 августа, приглашаем всех жителей поселка Томилино и его окрестностей в «Парк сказок» на открытую тренировку на свежем воздухе для детей и родителей. Берите с собой удобную одежду и отличное настроение», – говорится в сообщении.

Тренировку проведут сотрудники школы тхэквондо и Люберецкой федерации тхэквондо совместно со спортшколой.

«Встречаемся в 11:00 на центральной поляне у деревянных горок», – заключается в материале.