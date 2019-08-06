РИАМО - 6 авг. К новому учебному году министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с киностудией «КиноАтис» и акционерным обществом «Расчетные решения» выпустят ограниченное количество карт «Стрелка» с изображениями персонажей мультфильма «Белка и Стрелка», сообщил на презентации карты заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Святослав Иванов.

Карту можно будет получить во всех МФЦ Подмосковья с 15 августа.

«Для наших школьников и студентов мы выпустили, как я считаю, очень симпатичную, достойную карту. Транспортной картой с космическим дизайном можно оплачивать проезд на всем общественном транспорте Московской области. По ней предоставляются скидки на проезд. Данные карты можно получить во всех многофункциональных центрах Московской области», - сказал Иванов.

Генеральный директор «Мостранавто» Владислав Мурашов добавил, что ежедневно по картам «Стрелка» совершается более 85 тысяч транзакций.

«С начала 2019 года на маршрутах «Мострансавто» было совершено более 13,5 миллионов поездок с использованием транспортных карт «Стрелка учащегося» и «Учащегося сельской местности». Ежедневно по этим картам в автобусах предприятия совершается более 85 тысяч транзакций. Это значит, что по всему Подмосковью родители доверяют нам своих детей, а мы несем за них ответственность», - сказал Мурашов.

Генеральный директор АО «Расчетные решения» Михаил Казаков отметил, что новый дизайн карт «Стрелка» - это дань уважения исследователям доступности сигнала на расстоянии. Благодаря этим исследованиям сейчас работает навигация, сотовая связь и бесконтактная оплата проезда.

«Дизайн - это напоминание детям о том, что не стоит бояться мечтать», - сказал Казаков.