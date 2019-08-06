РИАМО - 6 авг. Жители Одинцовского, Дмитровского и Талдомского городских округов чаще других в Подмосковье жаловались на работу региональных операторов в течение недели, сообщил во вторник министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

Во вторник в Центре управления регионом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с активными пользователями портала «Добродел».

«По работе региональных операторов больше всего обращений было из Одинцовского, Дмитровского и Талдомского городских округов», - сказал Рымар.

Всего в течение недели поступило около 400 жалоб на работу региональных операторов, на нарушение правил уборки контейнерных площадок пожаловались более 300 граждан, на несанкционированные свалки и навалы мусора во дворах пожаловались 334 человека.

«Несанкционированные свалки и навалы мусора - четыре недели Одинцовский в топе и ситуация не меняется», - добавил Рымар.

С 2019 года Подмосковье перешло на новую систему обращения с мусором, в том числе на раздельный сбор твердых коммунальных отходов. В Московской области работают семь региональных операторов по вывозу ТКО.

Центр управления регионом функционирует в доме областного правительства с 29 декабря 2018 года. В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья по насущным вопросам.