РИАМО - 6 авг. Пожар произошел на территории рынка на северо-востоке столицы, на данный момент спасатели сбили открытое горение, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

В оперативную дежурную смену поступило сообщение о задымлении в здании по адресу: Сигнальный проезд, 16, строение 3. По данным открытых источников, по указанному адресу расположен продуктовый рынок «Радуга».

«Происходило загорание на втором этаже на площади 50 квадратных метров. На данный момент открытое горение сбито», – говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация вывела всех людей. Сведений о пострадавших не поступало.