РИАМО - 6 авг. Возможность использования водородных батарей в городском транспорте изучат в Москве, такие топливные элементы уже используют в Китае, говорится в сообщении информационного центра департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Изучением данной возможности займется Дептранс и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (ФГУП «НАМИ»).

«Столица планирует продолжать развивать современные транспортные технологии, не загрязняющие окружающую среду. Основное внимание в ходе разработок будет уделяться безопасности новых топливных элементов. Сейчас водородные топливные элементы уже тестируются и используются в некоторых странах мира - в первую очередь в Китае», — говорится в сообщении.

Водородные топливные элементы обеспечивают энергией портативные пауэр-банки и железнодорожный транспорт. Ресурс батареи с топливными элементами больше ресурса аккумулятора. Водородный топливный элемент давно известен и использовался в космических кораблях «Аполлон» для выработки электричества, тепла и воды для астронавтов.

В сообщении подчеркивается, что Москва первая в Европе массово вывела электробусы на городские маршруты. Сейчас в столице курсируют более 170 таких машин – это лучший показатель среди европейских городов.

«Московские электробусы сейчас работают на литий-титанатных аккумуляторах. Но если мы хотим и дальше создавать высокотехнологичный современный транспорт и продолжать быть в лидерах по его применению, мы должны развивать и другие технологии», — сказал представитель информационного центра столичного Дептранса.

В НАМИ считают, что повышенный интерес к такому транспорту, как электробус, связан в первую очередь с отсутствием вредных выбросов. Батареи с топливными элементами могут стать очень выгодным вариантом для всей отрасли. Сейчас в сфере «водородных» технологий решены многие технические проблемы, что повышает их безопасность.