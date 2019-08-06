РИАМО (КОРОЛЕВ) - 6 авг. Жители Королева могут выбрать на портале «Добродел» дворы для благоустройства в 2020 году, в голосовании участвуют 178 дворов города, сообщается на странице городского координационного совета в Instagram.

На портале «Добродел» проходит голосование по выбору дворовых территорий планируемых к благоустройству в 2020 году. На голосование вынесено свыше 6,5 тысяч дворов Подмосковья, в том числе 178 дворов Королева. До окончания голосования осталось 19 дней.

«Жители Королева могут проголосовать за свой двор. Необходимо зайти на портал «Добродел», перейти в раздел меню «Голосования», выбрать голосование «Проект по благоустройству дворовых территорий в 2020 году» и проголосовать», – говорится в сообщении.

Поучаствовать в опросе могут пользователи, зарегистрированные на портале «Госуслуги» или прошедшие упрощенную форму регистрации по электронной почте.