РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. На Юбилейном проспекте в подмосковном Реутове водитель иномарки сбил 13-летнего подростка, который переезжал через дорогу по пешеходному переходу на самокате, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«Пятого августа в 16:15 по адресу: Реутов, улица Юбилейный проспект, дом №29 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором водитель автомашины KIA Ceed совершил наезд на 13-летнего подростка, переезжавшего проезжую часть дороги на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомашины», – говорится в сообщении.

В результате ДТП подросток получил телесные повреждения.

Госавтоинспекция просит водителей быть более внимательными на дороге, не спешить, притормаживать при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Родителям рекомендуют прежде, чем разрешить ребенку кататься на велосипеде, самокате, скейте, рассказать ему о ПДД и правилах поведения на улицах, чтобы избежать травматических ситуаций на дороге.

Необходимо убедиться, что ребенок способен самостоятельно ездить на данных средствах передвижения, и, главное, при пересечении проезжей части переходить ее, а не переезжать на самокате.