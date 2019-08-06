РИАМО - 6 авг. Министерство инвестиций и инноваций Московской области и руководство провинции Гуандун будут сотрудничать на регулярной основе по привлечению продукции подмосковных производителей на рынок Китая, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Планы по совместной работе обсудили на встрече заместителя руководителя канцелярии иностранных дел провинции Гуандун Лю Чэньцзы и заместителя министра инвестиций и инноваций Подмосковья Антона Логинова.

«Мы договорились о разработке программы по развитию экспорта производителей Московской области в Китай, подготовке плана совместных мероприятий и консультативной поддержке товаропроизводителей по адаптации продукции по требованиям рынка Поднебесной», – отметил Логинов.

Также стороны приняли решение проработать организацию дней Гуандуна в Московской области, и ответного визита представителей деловых, научных и культурных кругов региона в Гуанчжоу.

Про поддержку инвесторов зашла речь и на встрече с агентством по инвестициям Гуанчжоу. Подмосковное министерство будет обмениваться опытом с агентством по привлечению и сопровождению ключевых инвестпроектов.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 5 по 9 августа в Китае проходит презентация инвестиционного потенциала Московской области. В столице провинции Гуандун, городе Гуанчжоу, в конференции приняли участие более 50 представителей китайского бизнеса. Также состоялось несколько B2B-встреч с потенциальными инвесторами.

«В рамках договоренностей губернатора Московской области Андрея Воробьева и губернатора провинции Гуандун Ма Синжуй определены ответственные от Департамента коммерции провинции и Фонда поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья, которые будут координировать российско-китайские проекты и заниматься развитием торговых связей», – дополнил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что инвесторы из Гуандун рассматривают возможность покупки доли предприятия в Подмосковье по переработке молока, а также намерены развивать экспорт продукции из Московской области в Китай

Зампред добавил, что в ходе презентации обсуждали проекты в области здравоохранения, а в частности – послеоперационной реабилитации пациентов на базе китайской традиционной медицины.