РИАМО - 6 авг. В связи с путевыми работами на Савеловском направлении МЖД в ночь с 7 на 8 и с 8 на 9 августа отменят часть аэроэкспрессов, которые ходят между Москвой и аэропортом «Шереметьево», говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Работы на перегоне Москва Бутырская – Бескудниково Савеловского направления МЖД запланированы с 1 по 7 и с 12 по 23 августа. Корректировки графике движения экспрессов будут действовать также с 12 по 23 августа в интервале с 9:30 до 17:00 (кроме 17 и 18 августа).

«Самые значительные изменения в графике движения электричек и аэроэкспрессов внесены в предстоящие выходные. Так, например, с 11:50 10 августа до 14:40 11 августа отменена часть аэроэкспрессов, у некоторых – изменено время отправления», – говорится в сообщении.

По информации компании «Аэроэкспресс», во время отмены аэроэкспрессов 3 и 4 августа для перевозки пассажиров запустили автобусное сообщение между Белорусским вокзалом и аэропортом «Шереметьево».