РИАМО - 6 авг. Площадку для праздничной молитвы мусульман в праздник Курбан-байрам 11 августа организуют в Домодедове на территории микрорайона Востряково, также в городском округе будет работать три места для проведения ритуального жертвоприношения животных, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Так, площадку для молитвы организуют по адресу: микрорайон Востряково, Вторая Клубная улица, дом 1. Места для жертвоприношения животных в городском округе Домодедово появятся на территории «Мясного двора» в селе Ям (за войсковой частью), на бойне в деревне Кучинино и на ферме в деревне Старосьяново (дом 4).

Курбан-байрам — один из самых почитаемых исламских праздников. Он знаменует собой окончание хаджа — паломничества к святым местам. Курбан-байрам считается самым узнаваемым среди всех мусульманских праздников. Его отмечают на 70-й день после Ураза-байрам — на 10-й день месяца Зуль-Хиджа.

В этом году Курбан-байрам выпадает на 11 августа.