РИАМО – 6 авг. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко осудил министерства, которые отказались поддержать предложение Минздрава РФ о запрете на продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Накануне в Минэкономразвития и Минфине не одобрили законопроект Минздрава о запрете продажи крепкого алкоголя гражданам до 21 года. В документе речь идет о спиртных напитках крепостью более 16,5%. Свою отрицательную оценку в профильных министерствах пояснили отсутствием «научных обоснований» для установки порога именно на таком уровне, также министерства указали на сложности, которые в случае принятия законопроекта будут испытывать сетевые магазины.

«Все лежит на поверхности. Вижу непозволительное самомнение этих двух далеко не соответствующих своему назначению ведомств, которые называют «недостаточно обоснованным» предложение профильного министерства (Минздрава – ред.), занимающегося здоровьем населения. Да еще со ссылками на каких-то сомнительных экспертов», – заявил Онищенко.

Онищенко также назвал отговорками все названные технические сложности, которые, по мнению Минэкономразвития и Минфина, возникнут при введении возрастной градации при продаже алкоголя.

«На самом деле это еще одно свидетельство абсолютно наплевательского отношения этих ведомств (Минэкономразвития и Минфина – ред.) к задачам, которые системно ставит наш президент в части сбережения здоровья нации», – подчеркнул парламентарий.

Кроме того, Онищенко напомнил о концепции антиалкогольной политики, принятой в России в 2009 году и подписанной тогдашним премьер-министром Владимиром Путиным.

«Сегодня мы в очередной раз видим ухарски-купеческие подходы, которые демонстрируют эти два ведомства (Минфин и Минэкономразвития – ред.). Лишний раз убеждаюсь, что, скорее всего, дети руководителей этих ведомств, подчеркну, не справляющихся со своими задачами, живут за рубежом и их личных судеб все это явно не коснется», – резюмировал заслуженный врач РФ.