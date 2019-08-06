РИАМО - 6 авг. В Москве и Подмосковье с 7 по 8 августа объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Его объявили с 21:00 7 августа до 21:00 8 августа, на территории Московского региона ожидается гроза.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Смоленской области. В остальных областях ЦФО предупреждение о погодной опасности не требуется.

Во вторник в Московском регионе ожидается до плюс 20 градусов, при облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Всю текущую неделю в Москве и области ожидаются дожди, они будут разной интенсивности и продолжительности.