РИАМО (БАЛАШИХА) – 6 авг. Более 7 тысяч мусульман совершат праздничную молитву в честь праздника Курбан-байрам в Балашихе 11 августа, богослужения проведут на двух площадках, сообщил «РИАМО в Балашихе» имам-хатыб, председатель местной мусульманской религиозной организации «Иман» Раис Измайлов.

«Более 7 тысяч человек совершат в воскресенье (11 августа – ред.) праздничную молитву в честь праздника мусульман, Курбан-байрама, в Балашихе. Богослужение пройдет по традиции на двух площадках. Центральной из них станет Ледовый дворец «Арена «Балашиха», расположенный на улице Парковая, дом №2. Там молитва начнется в 7:00», – сказал Измайлов.

Он отметил, что богослужение пройдет и в Доме культуры «Рассвет» в деревне Соболиха, на улице Новослободская, дом №15. Начало в 6:00.

Обряды жертвоприношения животных будут проводить на территории села Новый Милет по адресу: Новомилетское шоссе, владение №5А, а также на ферме в поселке Псарьки недалеко от Ногинска.

Курбан-байрам – исламский праздник, знаменующий окончание хаджа, паломничества в Мекку и ее окрестности. Хадж – пятый столп ислама. Праздник отмечается через 70 дней после празднования Ураза-байрама, то есть на десятый день двенадцатого месяца лунного календаря мусульман.

Этот день у верующих начинается с намаза. Мужчины посещают мечети и молитвенные места, женщины создают дома праздничную атмосферу: готовят вкусные блюда, приглашают гостей, родственников. Так как не каждый мусульманин может совершить паломничество в Мекку, то приносить жертву принято там, где находишься. После молитвы начинается обряд закалывания жертвенных животных.